Denunciata Alto Calore Servizi | stop improvviso all’acqua a Pietrastornina
Pietrastornina (Avellino), 2 novembre 2025 – Tre consiglieri comunali del gruppo Scegliamo Pietrastornina hanno presentato denuncia contro la società Alto Calore Servizi S.p.A. per una presunta interruzione del servizio idrico.La denuncia è stata formalizzata alla Stazione dei Carabinieri di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
PROVINCIA DI BRINDISI - È di sei persone arrestate e una denunciata il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio condotto nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana, nell’ambito di un’operazione “ad alto impat - facebook.com Vai su Facebook
Alto Calore, peculato e frode: sequestrati 370mila euro - Notificati ed eseguiti due decreti di sequestro preventivi nei confronti dell'Alto Calore Servizi Spa, per un ammontare di Euro 376. Scrive ilmattino.it
Alto Calore, processo bis per corsi "fantasma" - Verso il processo bis per i presunti corsi di formazione e aggiornamento fantasma all'Alto Calore, la spa di Avellino che gestisce la distribuzione dell'acqua in 125 comuni in Irpinia e nel Sannio. Riporta ansa.it