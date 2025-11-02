Dentro la partita Santoro per il regista? Davanti ipotesi Defrel
Dimenticare per ripartire. Dimenticare per. proseguire. Che il percorso sia stato interrotto a Reggio Emilia è ormai storia e come si suol dire, il passato è passato. Indietro non si può tornare, la serie B non aspetta mai nessuno e il Modena può godersi ancora il primato in classifica, da consolidare per un’altra giornata almeno. C’è la Juve Stabia e ciò significa che Ignazio Abate tornerà al Braglia da allenatore avversario e, per altro, ritroverà David Rodriguez, suo vice alla Primavera del Milan e oggi collaboratore di Sottil. Gli incroci non finiscono qui, nei campani ecco Nicola Mosti, gli infortuni invece terranno fuori Edoardo Duca e Thomas Battistella. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
L'ultima puntata di LE BASKET NEWS che inizia parlando dei fatti di Rieti, prima con Losa a seguire l'interessante commento di Santoro in merito. Poi commenti in vista della partita di oggi a Brescia. - facebook.com Vai su Facebook
La pace di Trump a Gaza è l'ennesima vittoria della Turchia. Erdogan ha vinto questo round della partita israelo-palestinese. La chiave è Cipro. È online la prima puntata de "Il Turco alla Porta", l'osservatorio curato da Daniele Santoro. - X Vai su X