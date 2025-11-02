Dimenticare per ripartire. Dimenticare per. proseguire. Che il percorso sia stato interrotto a Reggio Emilia è ormai storia e come si suol dire, il passato è passato. Indietro non si può tornare, la serie B non aspetta mai nessuno e il Modena può godersi ancora il primato in classifica, da consolidare per un’altra giornata almeno. C’è la Juve Stabia e ciò significa che Ignazio Abate tornerà al Braglia da allenatore avversario e, per altro, ritroverà David Rodriguez, suo vice alla Primavera del Milan e oggi collaboratore di Sottil. Gli incroci non finiscono qui, nei campani ecco Nicola Mosti, gli infortuni invece terranno fuori Edoardo Duca e Thomas Battistella. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dentro la partita. Santoro per il regista? Davanti ipotesi Defrel