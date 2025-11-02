Democrazia nelle regole e la sfida dell’IA | Intervista ad Alessandro Macioci sul Festival della Civiltà

Parlami.eu | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una recente intervista, il Dott. Alessandro Macioci, dottore di ricerca, avvocato e Coordinatore Nazionale dell’associazione Democrazia nelle regole, ha condiviso dettagli fondamentali sulla missione della sua organizzazione e sull’organizzazione del Festival della Civiltà. La Missione di Democrazia nelle regole: Educazione Civica e Ascolto dei Giovani L’associazione, fondata dall’avvocato dello Stato Giulio Bacosi, è un’associazione di promozione sociale denominata Democrazia nelle regole. La sua missione principale è diffondere l’educazione civica in tutta Italia. Per raggiungere questo obiettivo, l’associazione opera in modi concreti e diretti: 1. 🔗 Leggi su Parlami.eu

democrazia nelle regole e la sfida dell8217ia intervista ad alessandro macioci sul festival della civilt224

© Parlami.eu - Democrazia nelle regole e la sfida dell’IA: Intervista ad Alessandro Macioci sul Festival della Civiltà

Altre letture consigliate

democrazia regole sfida dell8217iaSchwarzenegger sfida Trump sul Save Democracy Act/ Cos’è il piano di riforme per “salvare la democrazia” - Arnold Schwarzenegger propone un nuovo piano per salvare la democrazia basato su un accordo bipartisan sulle nuove regole di voto del Save democracy Act ... ilsussidiario.net scrive

Il commento / Democrazia in affanno, una sfida da vincere - Per Winston Churchill, la democrazia era «la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle altre forme che si sono sperimentate finora». Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Democrazia Regole Sfida Dell8217ia