Democrazia nelle regole e la sfida dell’IA | Intervista ad Alessandro Macioci sul Festival della Civiltà
In una recente intervista, il Dott. Alessandro Macioci, dottore di ricerca, avvocato e Coordinatore Nazionale dell’associazione Democrazia nelle regole, ha condiviso dettagli fondamentali sulla missione della sua organizzazione e sull’organizzazione del Festival della Civiltà. La Missione di Democrazia nelle regole: Educazione Civica e Ascolto dei Giovani L’associazione, fondata dall’avvocato dello Stato Giulio Bacosi, è un’associazione di promozione sociale denominata Democrazia nelle regole. La sua missione principale è diffondere l’educazione civica in tutta Italia. Per raggiungere questo obiettivo, l’associazione opera in modi concreti e diretti: 1. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Altre letture consigliate
A siglare l’appello al Quirinale denunciando le mosse di governo e maggioranza sono sigle animaliste e ambientaliste, da Lipu a Wwf, da Greenpeace a Lav e tante altre: «Ci rivolgiamo a Lei, garante della Costituzione e delle regole della democrazia, con la r - facebook.com Vai su Facebook
Schwarzenegger sfida Trump sul Save Democracy Act/ Cos’è il piano di riforme per “salvare la democrazia” - Arnold Schwarzenegger propone un nuovo piano per salvare la democrazia basato su un accordo bipartisan sulle nuove regole di voto del Save democracy Act ... ilsussidiario.net scrive
Il commento / Democrazia in affanno, una sfida da vincere - Per Winston Churchill, la democrazia era «la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle altre forme che si sono sperimentate finora». Scrive ilmessaggero.it