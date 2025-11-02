Demansionamento spetta il risarcimento dei danni | lo conferma la Cassazione

Il demansionamento è una questione ricorrente nelle cause di lavoro. Essere spostati a mansioni inferiori non è soltanto una violazione contrattuale, ma determina anche un danno economico e professionale al dipendente, colpendo la sua identità e crescita lavorativa. L’azienda ha quindi l’obbligo di far svolgere mansioni coerenti con la qualifica, evitando ogni forma di svuotamento del ruolo. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 34002025, una decisione che i lavoratori farebbero bene a conoscere da vicino. Dipendente demansionato: il caso in tribunale. Un operatore specialista in customer care aveva fatto ricorso in tribunale per veder accertato il ridimensionamento e ottenere la condanna della società datrice alla reintegra nelle mansioni previste in contratto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

