Un uomo, mai comparso nelle indagini, un insospettabile fuggito da Perugia pochi giorni dopo il delitto di Meredith Kercher. Qualcuno collegato a quel delitto su cui non sono state fatte mai indagini e di cui l’ex pm Giuliano Mignini, che ha coordinato l’inchiesta sull’omicidio, è venuto a conoscenza all’inizio di quest’anno, quando ha raccolto il racconto di una "fonte che ho ritenuto attendibile", che lo aveva contattato e che non aveva mai parlato finora. Per diciotto anni era rimasta in silenzio, forse per timore, forse per non finire coinvolta nella vicenda. Un racconto che il magistrato, ora in pensione, ha poi condiviso con la Procura della Repubblica di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Delitto Mez, il quarto uomo: "Sempre stato tra le mani"