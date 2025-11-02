Delitto Mez il quarto uomo | Sempre stato tra le mani
Un uomo, mai comparso nelle indagini, un insospettabile fuggito da Perugia pochi giorni dopo il delitto di Meredith Kercher. Qualcuno collegato a quel delitto su cui non sono state fatte mai indagini e di cui l’ex pm Giuliano Mignini, che ha coordinato l’inchiesta sull’omicidio, è venuto a conoscenza all’inizio di quest’anno, quando ha raccolto il racconto di una "fonte che ho ritenuto attendibile", che lo aveva contattato e che non aveva mai parlato finora. Per diciotto anni era rimasta in silenzio, forse per timore, forse per non finire coinvolta nella vicenda. Un racconto che il magistrato, ora in pensione, ha poi condiviso con la Procura della Repubblica di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Nella nuova puntata di Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, si torna a parlare del caso Garlasco con un focus sul “sistema Pavia”. Spazio anche al delitto di Pierina Paganella, trovata uccisa nel garage del suo condominio a Rimini. I Vai su Facebook
Meredith, l’ex pm rivela: «Un uomo insospettabile fuggì all’estero dopo il delitto» - Mi ha fatto il nome di un uomo che potrebbe essere coinvolto nell’omicidio di Meredith Kercher ... ilmessaggero.it scrive
Delitto di Garlasco/ Genitori Andrea Sempio: “Basta accuse, sono tutte cavolate! I 40.000 euro…” - A Quarto Grado si parla del delitto di Garlasco, con l'intervista ai genitori di Andrea Sempio, visibilmente provati dopo le ultime notizie Ampio spazio, come prevedibile, ieri al caso di Garlasco ... Riporta ilsussidiario.net
Delitto Garlasco, ex pm di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari, nuova udienza il 18 dicembre - La giudice per le indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli ha concesso una proroga di 70 giorni – su richiesta degli stessi ... Lo riporta fanpage.it