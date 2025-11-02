Il maresciallo della polizia giudiziaria di Pavia, Giuseppe Spoto, parlò con il primo legale di Andrea Sempio, l’avvocato Federico Soldani, con il telefono del 37enne che era sotto intercettazione della stessa Procura di Pavia. E’ quanto emerge dall’informativa del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano inviata alla Procura di Brescia a luglio nell’indagine sulla presunta corruzione dell’ex aggiunto Mario Venditti da parte di Giuseppe Sempio. L’8 febbraio 2017, durante la notifica al commesso di Voghera dell’invito a comparire per rendere interrogatorio due giorni dopo nella prima indagine che lo ha coinvolto per il delitto di Garlasco, Spoto (oggi in congedo e oggetto di due sequestri nell’inchiesta su Venditti) si reca alle ore 16. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, carabiniere parlò a legale Sempio con telefono intercettato