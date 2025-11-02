Delitto Garlasco carabiniere parlò a legale Sempio con telefono intercettato
Il maresciallo della polizia giudiziaria di Pavia, Giuseppe Spoto, parlò con il primo legale di Andrea Sempio, l’avvocato Federico Soldani, con il telefono del 37enne che era sotto intercettazione della stessa Procura di Pavia. E’ quanto emerge dall’informativa del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano inviata alla Procura di Brescia a luglio nell’indagine sulla presunta corruzione dell’ex aggiunto Mario Venditti da parte di Giuseppe Sempio. L’8 febbraio 2017, durante la notifica al commesso di Voghera dell’invito a comparire per rendere interrogatorio due giorni dopo nella prima indagine che lo ha coinvolto per il delitto di Garlasco, Spoto (oggi in congedo e oggetto di due sequestri nell’inchiesta su Venditti) si reca alle ore 16. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Terrorismo internazionale. Sarebbe questa la mossa dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano per risolvere il delitto di Garlasco. I militari potrebbero chiedere, secondo il quotidiano Repubblica, alla Procura di Brescia di poter trattare l'indagine su Mari - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco Channel - X Vai su X
Garlasco: la richiesta dei Carabinieri ai pm: "Trattare il caso come terrorismo o mafia" - Una mossa per poter agire "in deroga" al codice in materia di protezione dei dati personali e poter acquisire i tabulati degli ultimi 6 anni invece che degli ultimi 2 ... Da rainews.it
Garlasco, chiesti tabulati telefonici dal 2019 dei 3 carabinieri che lavoravano con l'ex pm Venditti - I magistrati di Brescia puntano a chiarire alcune anomalie sulle procedure di notifica della convocazione, nel 2017, di Andrea Sempio. rainews.it scrive
Garlasco, i carabinieri alla procura: "L'inchiesta va trattata come fosse terrorismo" - Contrastare il «sistema Pavia» con gli strumenti della lotta al terrorismo o alla mafia. Si legge su iltempo.it