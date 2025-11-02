Delitto di Garlasco slitta la copia forense di telefoni e pc di Venditti e del padre di Sempio

L'avvocato dell'ex procuratore aggiunto ha formalizzato la propria riserva di richiedere incidente probatorio entro 10 giorni sui dispositivi. Una "mossa" che di fatto "anestetizza" le analisi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, slitta la copia forense di telefoni e pc di Venditti e del padre di Sempio

