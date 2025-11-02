Delitto di Garlasco | la Procura di Brescia si affida agli esperti informatici forensi di Pinerolo

Da Garlasco a Pinerolo, precisamente nello studio associato Di.Fo.B, Digital Forensics Bureau. La Procura di Brescia indaga sull'omicidio di Chiara Poggi e affida al laboratorio altamente qualificato di Pinerolo, con formula dell'accertamento irripetibile, l'analisi e la copia forense dei. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

