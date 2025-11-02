Delitto choc del 16enne a Capizzi la premier Meloni | Assurdo e spietato la giustizia sia rapida e severa
“Un delitto assurdo e spietato”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commenta l’omicidio di Giuseppe Di Dio, 16 anni, ucciso per errore davanti a un bar nel Messinese. “Dolore e rabbia per una vita innocente strappata alla sua famiglia”, scrive la premier, auspicando che “la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Delitto Taormina, nelle carte del fermo le parole choc di Maranzano: 'In quel momento volevo ucciderlo'. Il servizio di Davide Ferrara - facebook.com Vai su Facebook
Il 21enne è morto nella notte tra sabato e domenica nel cuore della movida dell’Olivella. Fermato un sospettato di 28 anni: si indaga sull’arma del delitto. La città è sotto choc, tra dolore e richieste di maggiore sicurezza - X Vai su X
Delitto di Capizzi, chi era la vittima: il cordoglio della scuola - CAPIZZI (MESSINA) – Giuseppe Di Dio, il 16enne vittima di un delitto a colpi d’arma da fuoco in mezzo alla strada, era uno studente modello. Come scrive livesicilia.it
A Messina ucciso un 16enne a colpi di pistola davanti al bar: a sparare un 20enne che voleva colpire un’altra persona. Meloni: “Delitto spietato” - Un giovane di 16 anni è stato ucciso per errore a Capizzi: gli hanno sparato da un'auto mentre si trovava davanti a un bar. Riporta dire.it
Capizzi, il 16enne Giuseppe Di Dio ucciso per errore: tutte le accuse nei confronti dei tre uomini arrestati. Il sindaco: «Poteva essere una strage» - Diversi testimoni raccontano il fuggi fuggi generale, le urla, i passanti che si gettavano per terra per salvarsi ... Da msn.com