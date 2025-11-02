Settimana dopo settimana l’asticella si alza sempre di più per Delia. Nel secondo Live Show di X Factor 2025, la 25enne artista catanese della squadra di Jake La Furia ha unito in uno stesso brano Pink Soldiers di 23 e Bella ciao, per una performance piena di riferimenti alle serie tv ma piena anche di intensità e potenza vocale. E per lei ci sono ancora grandi applausi. GUARDA LE FOTO X Factor 2025: età, vita e curiosità dei 12 concorrenti ai Live Show. X Factor 2025: dove vedere le puntate (anche in chiaro). I Live Show di X Factor 2025 vanno in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e su Sky Go. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Delia nel secondo Live di X Factor 2025 con un mash-up a effetto