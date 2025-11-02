Degerfors IF-Hammarby lunedì 03 novembre 2025 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Mancano 180 alla fine dell’Allsvenskan e il Degerfors IF cerca punti salvezza contro un Hammarby già matematicamente secondo in classifica. La vittoria nello scontro diretto contro l’Osters ha permesso alla squadra di Solberg di scavalcare i rivali e per il momento avere l’accesso agli spareggi salvezza. Il coronamento di una grande rimonta fatta negli ultimi mesi che sta portando ad un’insperata salvezza . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

