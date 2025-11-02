Defunti e caduti delle guerre le autorità alla commemorazione a San Cataldo

Modenatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è rinnovato nella mattinata di oggi, domenica 2 novembre, al cimitero monumentale di San Cataldo, l’omaggio della città di Modena ai defunti e ai caduti di tutte le guerre. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Massimo Mezzetti e il comandante dell’Accademia militare, generale di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

2 novembre, Genova ricorda i caduti di tutte le guerre: la cerimonia al Cimitero Monumentale di Staglieno - Salis: "Genova città di pace e dialogo che rifiuta la violenza, scegliendo la via della convivenza e della solidarietà". msn.com scrive

Defunti, domenica a Staglieno la commemorazione dei caduti di tutte le guerre - Alle 9 la partenza del corteo, deposizione corone e alle 10 la celebrazione della messa. Da genova24.it

Novi Ligure ricorda i suoi defunti, i caduti di tutte le guerre e l’Unità Nazionale - La città di Novi Ligure si prepara a un fine settimana di riflessione e celebrazioni, rendendo omaggio ai Defunti, ai Caduti di tutte le guerre e alla Giornata dell’Unità Nazionale. Come scrive giornale7.it

Cerca Video su questo argomento: Defunti Caduti Guerre Autorit224