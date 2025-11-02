Decreto Scuola Carta docente ai precari percorsi Indire e non solo | le novità QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Lunedì 3 novembre alle 15 | 30

Orizzontescuola.it | 2 nov 2025

Lo scorso 28 ottobre è stato approvato, in via definitiva, il Decreto Scuola. Diverse le novità contenute all'interno del provvedimento: dalla carta docente estesa ai precari con contratto al 30 giugno (e anche al personale educativo) fino al secondo ciclo dei percorsi INDIRE. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

