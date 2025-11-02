Danza Il tango entra a Palazzo Ducale
Un’esibizione di ballerini di tango sarà solo l’inizio di un appuntamento interamente dedicato a questa splendida danza e la sua filosofia. L’appuntamento è fissato per sabato nella Sala degli Specchi di Palazzo Ducale, inizio alle 15.30, con la presentazione del libro dell’insegnante Anna Marzi intitolato “Io, il tango e Dio“. Si tratta di un testo autobiografico dell’autrice, maestra di tango, dedicato alla cittadinanza di Massa, sua città natale. Sarà presente all’evento il regista attore Stefano Silvestri, che oltre a condurre l’evento reciterà alcuni brani direttamente tratti dal testo. All’accoglienza dei presenti, come accennato, un’esibizione di tango ballato con alcuni danzatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
