Daniela Poggi | Lasciai Chi l'ha visto dopo 4 anni Incantesimo un grande successo era meglio delle fiction di oggi

L'attrice si racconta a Fanpage.it: "Ad Incantesimo il mio personaggio lasciò un segno indelebile, ma col tempo diminuì la cura del prodotto". Poi la confessione: "Sono stata penalizzata per alcune fiction a cui ho preso parte. Una volta un regista me lo disse apertamente".

