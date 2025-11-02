Damiani sicuro | Napoli grande squadra a ruota c’è l’Inter Per lo scudetto penso questo

Inter News 24 . Le parole del noto agente di mercato. L’ex attaccante Oscar Damiani, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato l’equilibrio al vertice della Serie A. In vista del big match di stasera tra Milan e Roma, Damiani lo ha definito un vero “scontro diretto” come non si vedeva da tempo, aperto a ogni risultato. Ha ammesso di apprezzare la Roma di Gian Piero Gasperini, ma ha sottolineato che il Milan di Massimiliano Allegri è “capace di tutto”. Alla domanda sulla sua favorita per la vittoria finale, Damiani ha indicato il Napoli di Antonio Conte come la squadra “più squadra”, la più forte e completa del lotto, grazie anche alla presenza di un grande allenatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Damiani sicuro: «Napoli grande squadra, a ruota c’è l’Inter. Per lo scudetto penso questo»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Le parole del Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani dopo Lecce-Napoli (Maria Taccogna) - facebook.com Vai su Facebook

Damiani: "Scudetto? Il Napoli è più squadra e ha un grande tecnico. Poi c'è l'Inter" - Oscar Damiani, operatore di mercato, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb. Si legge su tuttonapoli.net

La griglia di Damiani: "Napoli e Inter, poi Milan e Juve. Vlahovic? Uno così lo vorrei ogni anno" - Oscar Damiani, ex giocatore e storico procuratore, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport per presentare il campionato di Serie A. Secondo tuttomercatoweb.com

Napoli-Inter, la previsione di Damiani: "So che partita sarà" - L'ex giocatore di Napoli e Juventus, Oscar Damiani, ha detto la sua sulla partita di sabato prossimo tra gli azzurri e l'Inter di Chivu. Riporta msn.com