Dame un grrr | sono di tendenza le unghie leopardate

Eleganti, misteriosi e sfuggevoli: i felini in generale e i grandi felini in particolare, emanano un’ aura di potere che fa di loro degli esseri estremamente affascinanti. E il loro manto? Pura poesia: non esistono due felini che abbiano lo stesso pattern e questo dettaglio li rende unici. Non a caso l’ animalier è uno stile che vanta una schiera ben popolata di adepte. Che si tratti di piccoli dettagli – come le unghie leopardate o tartaruga, un paio di occhiali, una scarpa o un abito – o di total look, sono rimaste in poche quelle in grado di resistere al richiamo di questo motivo. Quello che più amiamo dell’animalier è la sua versatilità, perché cambia stile e personalità a seconda di come lo si abbina. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - “Dame un grrr”: sono di tendenza le unghie leopardate

