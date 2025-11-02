Dame e cavalieri croci e mantelli | vi porto tra i nuovi Templari romagnoli chi sono e cosa fanno

Riminitoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle pieghe silenziose della Romagna medievale si nasconde la storia di un ordine cavalleresco che ha segnato la memoria dell’Europa: i Cavalieri Templari. Erano guerrieri e monaci, contadini e amministratori, uomini di fede e di spada. La Romagna fu infatti una delle terre italiane dove i. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Dame e cavalieri al Castello della Rancia - L'associazione 'Tolentino arte e cultura' organizza l'evento "Dame e cavalieri" al Castello della Rancia, coinvolgendo i bambini in attività didattiche e ludiche per immergerli nell'atmosfera ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Tra dame e cavalieri, a settembre impazzano le giostre medievali - Sono l’espressione massima di quanto resta dei tornei cavallereschi medievali. Riporta corriere.it

Dame, giullari e cavalieri. Pietrasanta nel Medioevo. Torna il tradizionale evento - Sabato e domenica il centro storico si troverà a fare un tuffo indietro nel tempo. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Dame Cavalieri Croci Mantelli