La cooperazione internazionale rappresenta uno dei pilastri fondamentali della diplomazia moderna, in uno scenario geopolitico multilaterale ed in rapida evoluzione. È tuttavia ancora diffusa un’interpretazione potremmo dire “coloniale” della cooperazione, basata su concetti obsoleti quali quelli di Paese sviluppato e Paese emergente ed in via di sviluppo. Queste categorie, oltre ad essere sorpassate, non rendono merito alla verità della situazione: i tradizionali asset del mondo occidentale (tradizione culturale, know-how industriale e tecnologico) rischiano di impallidire al confronto di altrettanto importanti asset che i Paesi cosiddetti emergenti possono mettere sul tappeto: risorse energetiche, risorse naturali, potenziale demografico, caratterizzato quest’ultimo da milioni di risorse umane giovani e sempre più culturalmente preparate. 🔗 Leggi su Formiche.net

Dallo spazio alla Terra, la cooperazione che fa rima con crescita. Scrive Lisi