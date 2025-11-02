Dallo spazio alla Terra la cooperazione che fa rima con crescita Scrive Lisi

Formiche.net | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cooperazione internazionale rappresenta uno dei pilastri fondamentali della diplomazia moderna, in uno scenario geopolitico multilaterale ed in rapida evoluzione. È tuttavia ancora diffusa un’interpretazione potremmo dire “coloniale” della cooperazione, basata su concetti obsoleti quali quelli di Paese sviluppato e Paese emergente ed in via di sviluppo. Queste categorie, oltre ad essere sorpassate, non rendono merito alla verità della situazione: i tradizionali asset del mondo occidentale (tradizione culturale, know-how industriale e tecnologico) rischiano di impallidire al confronto di altrettanto importanti asset che i Paesi cosiddetti emergenti possono mettere sul tappeto: risorse energetiche, risorse naturali, potenziale demografico, caratterizzato quest’ultimo da milioni di risorse umane giovani e sempre più culturalmente preparate. 🔗 Leggi su Formiche.net

dallo spazio alla terra la cooperazione che fa rima con crescita scrive lisi

© Formiche.net - Dallo spazio alla Terra, la cooperazione che fa rima con crescita. Scrive Lisi

Leggi anche questi approfondimenti

Spazio, 23 agosto 1966: la prima foto della Terra dalla Luna scattata dalla Nasa fa la storia - Il 23 agosto 1966 la sonda Lunar Orbiter 1 scattò la prima immagine della Terra dall’orbita lunare. it.euronews.com scrive

Raffaele Fitto: «Spazio di cooperazione per costruire sviluppo» - «Una strategia ambiziosa per rafforzare le relazioni tra l’Ue e i Paesi del Mediterraneo meridionale», dice il vicepresidente esecutivo della Commissione Raffaele Fitto commentando il varo del Patto ... Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Spazio Terra Cooperazione Fa