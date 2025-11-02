Dalle vacanze con Berlusconi al carcere | chi è Anna Bettozzi Lady Petrolio

L’ ultima reincarnazione di Anna Bettozzi è quella che le ha dato la vera celebrità, anche se in negativo. Oggi conosciuta come Lady Petrolio, è l’erede del petroliere Sergio Di Cesare, ma il soprannome deriva dall’inchiesta antimafia “Petrolmafie”, che ha svelato un vasto traffico di carburanti condotto insieme a esponenti della camorra. A lei si deve l’ideazione delle cosiddette “pompe bianche”, distributori di benzina senza marchio che generavano enormi profitti attraverso il contrabbando di oro nero. Le accuse di evasione fiscale, riciclaggio e corruzione con aggravante mafiosa hanno portato a una condanna definitiva: 11 anni e sei mesi di carcere, che Bettozzi sta attualmente scontando. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

