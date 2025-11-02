Dalla Regione oltre 3,8 milioni di euro per la realizzazione di parcheggi di interscambio

La Regione Friuli Venezia Giulia stanzia 3 milioni e 850mila euro per favorire la realizzazione o l'ampliamento dei parcheggi di interscambio, infrastrutture considerate fondamentali per promuovere intermodalità, trasporto pubblico e rigenerazione urbana.

Oggi il Resto del Carlino riporta una mia risposta a Stefano Oronti, imprenditore forlivese, che ieri era intervenuto sul tema degli affitti brevi. In Regione è in corso l'iter su una nuova legge sul tema, oltre a provvedimenti più in generale sulle politiche della casa.

Un piano triennale da oltre 700 milioni di euro, tra fondi regionali ed extraregionali, per il rilancio del sistema educativo siciliano. Prenderà il via mercoledì 8 ottobre la manifestazione "La #Sicilia fa #Scuola".

L'Emilia-Romagna amplia la sua offerta per l'infanzia con un investimento di 38 milioni - La Regione ha aggiunto oltre 700 nuovi posti negli asili nido per l'anno scolastico 2025

Biomasse, dalla Regione 5 milioni per impianti termici: oltre 800 mila euro per 8 progetti nel Cuneese - Gli impianti finanziati renderanno più autonome le nostre comunità

Nuove risorse per la riparazione delle strade: a quali Regioni vanno più soldi - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha stanziato un piano straordinario da oltre 1 miliardo di euro per la riqualificazione e la manutenzione delle strade provinciali