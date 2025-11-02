Dalla montagna agli Usa Storie e sogni di emigrati
All’aeroporto di Pavullo è stata inaugurata la mostra " La salvaguardia delle diversità culturali. L’emigrazione dall’Appennino modenese negli Stati Uniti e in Cile ", il percorso storico, multimediale e fotografico visitabile fino al 30 novembre. Tutto esaurito alla presentazione, con collegamenti in diretta con i referenti istituzionali e le comunità dei discendenti degli emigrati dall’Appennino Modenese nell’Illinois e in Cile. L’iniziativa è organizzata dal Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Unimore) con l’Accademia del Frignano "Lo Scoltenna" e si propone di far comprendere la centralità del tema dell’emigrazione, il cui impatto ha plasmato non solo la vita dei migranti, ma anche le culture e le comunità che hanno accolto i nostri concittadini oltre Atlantico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
