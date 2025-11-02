Dall’8 al 10 novembre Vallepicciola porta quattro espressioni di Sangiovese in purezza al 34° Merano WineFestival

CASTELNUOVO BERARDENGA (SI) – È nel segno del Sangiovese la partecipazione di Vallepicciola, cantina d’eccellenza nel cuore del Chianti Classico, alla 34ª edizione del Merano WineFestival. Fresca del titolo di Miglior Cantina 2026 assegnato da Le Guide de L’Espresso – per la capacità di valorizzare “l’impagabile territorio di Castelnuovo Berardenga tra Chianti Classico e varietà internazionali” – l’azienda senese sarà presente dall’8 al 10 novembre all’interno della sezione Wine Italia, tra le 300 realtà selezionate dalle commissioni di The WineHunter Award. Nella prestigiosa cornice del Kurhaus di Merano, nella Gallery B al tavolo 128, Vallepicciola porterà in degustazione quattro etichette in purezza di Sangiovese, tutte premiate con The WineHunter Award: Chianti Classico 2023, Chianti Classico Riserva 2021, Chianti Classico Gran Selezione Vigneto Lapina 2021 e Vallepicciola Rosso Toscana IGT 2022, fiore all’occhiello della linea Grandi Cru. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Dall’8 al 10 novembre Vallepicciola porta quattro espressioni di Sangiovese in purezza al 34° Merano WineFestival

Approfondisci con queste news

Dal 12 novembre entra in vigore l'obbligo per i siti porn*grafici, stabilito dall'Agcom, di verificare la maggiore età degli utenti, "assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello sco - facebook.com Vai su Facebook

#ServizioEdiliziaPrivataCondoni: dall'1 novembre 2025 solo pagamenti telematici #PagoPa. I conti correnti postali attualmente utilizzati per i versamenti saranno definitivamente chiusi. Elenco dei link utili. #Cagliari - X Vai su X

Il summit Ue-Celac sarà in Colombia, il 9 e 10 novembre - I 27 leader dell'Unione europa e i 33 della Comunità degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi (Celac) si ritroveranno il 9 e 10 novembre a Santa Marta, in Colombia, per il quarto vertice Celac- Secondo ansa.it