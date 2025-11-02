Dal sogno alla retrocessione | l’esonero è dietro l’angolo dopo l’ultimo KO | CMIT
Ancora una sconfitta, la sesta in campionato in appena 11 giornate: panchina bollente e rischio esonero Tempi duri allo Spezia per Luca D’Angelo, con il tecnico dei liguri che rimedia la sesta sconfitta in 11 giornate di campionato dopo il ko odierno per 1-0 in casa del Monza. A rischio la panchina dopo l’ennesima sconfitta – Calciomercato.it (Ansa Foto) La sconfitta dell’U-Power Stadium Stadium potrebbe costare cara a D’Angelo, con la dirigenza dello Spezia che sta valutando la posizione dell’allenatore vista la deficitaria situazione di classifica nel torneo di Serie B. Gli spezzini sono infatti penultimi in classifica con soli 7 punti, davanti solo al fanalino di coda Mantova. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
