Dal sangue al pixel | la nuova faccia della violenza

Nel 1960, Vittorio De Sica portò sullo schermo il romanzo di Alberto Moravia e lo fece attraverso l'interpretazione straordinaria di Sophia Loren nel ruolo di Cesira: il film La Ciociara racconta la fuga da Roma in tempo di guerra, la speranza della liberazione, e poi la ferita violenta dell'assalto alle due protagoniste da parte di truppe — i "goumiers" — durante l'avanzata alleata nel Lazio. Tra il maggio e il giugno del 1944, in Ciociaria e in altre zone del centro Italia, si stima che tra 2.000 e 12.000 donne, di età compresa tra gli undici e gli ottantasei anni, furono violentate dai soldati coloniali.

