Dal fango alla rabbia Campi alza la voce | Aspettiamo i rimborsi E ora prevenzione

Un falò al centro della golena del Bisenzio, alla foce del torrente Marina, nella zona di Santa Maria, nel punto esatto in cui due anni fa il fiume ruppe l’argine. Il fuoco sarà acceso stasera verso le 20,30 – tempo permettendo – in occasione del secondo anniversario dell’alluvione del 2023 a Campi. "Come monito perché certi disastri non si ripetano più" fanno sapere gli organizzatori, ovvero il Comitato degli alluvionati Santa Maria-La Villa che ha invitato tutta Campi e le varie istituzioni. Tra il 2 e il 3 novembre del 2023 vennero giù 180 millimetri di pioggia in sei ore, circa il 20% dell’acqua che cade su Campi in un anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

