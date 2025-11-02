Dal 2026 scatta il collegamento obbligatorio tra cassa e Pos per tutti gli esercenti | cosa cambia e cosa c' entra l' evasione fiscale

A partire dal 1° gennaio 2026 entra in vigore una delle novità più rilevanti nella strategia del governo contro l’evasione fiscale: tutti gli esercenti dovranno collegare i registratori di cassa telematici ai terminali Pos e agli altri strumenti di pagamento elettronico. L’obiettivo è incrociare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondisci con queste news

Arriva l’obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico - facebook.com Vai su Facebook

Dal 2026 scatta il collegamento obbligatorio tra cassa e Pos per tutti gli esercenti: cosa cambia (e cosa c'entra l'evasione fiscale) - L’obiettivo è incrociare in tempo reale gli incassi registrati e i pagamenti effettuati con carte o bancomat, rendendo più difficile la mancata emissione dello scontrino ... Da today.it

Collegamento del registratore di cassa con il POS: obbligo da 1 Gennaio 2026 - Questo articolo riassume i punti chiave della normativa sull'integrazione tra registratori di cassa telematici e POS, utile per comprendere l'impatto, le modalità di adeguamento e le sanzioni previste ... Scrive commercialistatelematico.com

Pagamenti elettronici, dal 1° gennaio 2026 scattano le nuove regole - Dal 1° gennaio 2026 scatta l’obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico, previsto dalla Legge di Bilancio 2025. Secondo msn.com