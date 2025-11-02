Dal 2 all’11 novembre SMS al 45587 | la raccolta LEIDAA per gli animali indifesi con Oscar testimonial

Dal 2 all’11 novembre la LEIDAA promuove una raccolta fondi via SMS al 45587 per sostenere animali senza voce. Oscar, cane salvato dai volontari dopo una grave ferita, è il volto di “Indifesi e senza voce: salva gli animali”. Un contributo rapido può trasformarsi in cure, riparo e protezione. Come partecipare alla raccolta Da domenica . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

