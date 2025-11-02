N el guardaroba femminile di questa stagione fredda, c’è un nuovo protagonista dal potere sensuale e sofisticato. E’ il velvet boot, la nuova scarpa passepartout che coniuga comfort e glamour, materia calda e visione contemporanea. Per abbinare al meglio gli stivaletti in velluto da donna, bisogna ispirarsi ai trend più recenti. L’autunno 2025 è più Shoppable che mai X Nelle collezioni invernali del 2025, le texture sono il grande game-changer. E queste calzature chic e carezzevoli sono perfette da accostare ai capi chiave del momento. Pantaloni in pelle, giacche in fake fur, maglioni tricot oversize, gonne tartan. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dai ricami western agli strass sul tacco, fino alla maxi rosa sulle punte. Tutti i dettagli chiave per scegliere e indossare i velvet boots nell'Inverno 2025