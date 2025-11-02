E’ impossibile commentare questa partita senza far riferimento agli episodi arbitrali che come a Cesena hanno inciso tantissimo con un rigore molto contestato che anche stavolta ha indirizzato la gara. "E’ stato un episodio determinante, inutile girarci intorno – ha dichiarato Antonio Calabro (nella foto) -. E’ vero che Bracaglia è davanti ma tiene il braccio a Zuelli e lo costringe a rovinargli addosso. Non c’è nulla. Il primo tempo senza quel rigore sarebbe finito 0-0 e pur non avendo giocato benissimo saremmo andati al riposo ricompattandoci. Cosa che avevamo già fatto a metà tempo passando al 3-5-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dagli spogliatoi. "I ragazzi erano nervosissimi dopo il penalty»