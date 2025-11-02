Da Terracini a Falcone La riforma ha tanti padri anche a sinistra Parla Sisto

Formiche.net | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanti padri, tutti diversi e con una storia che fa capolino su pressoché ogni latitudine politica. Matteotti, Calamandrei, Chiaromonte, Terracini, Moro, Giovanni Falcone. La separazione delle carriere dei magistrati – architrave della riforma sulla giustizia divenuta legge dopo l’ultima votazione in Senato – è, prima di tutto “un’operazione di cultura costituzionale ”. Francesco Paolo Sisto, viceministro di Forza Italia alla Giustizia tratteggia il risultato della votazione quasi come una tela rinascimentale. Fatta di colori differenti che si compenetrano. D’altra parte, dice nella sua intervista a Formiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

