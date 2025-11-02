«Chiediamo di impedire ogni ulteriore sviluppo della superintelligenza, che non sia revocabile finché non ci siano un ampio consenso scientifico sul fatto che ciò sarà possibile in modo sicuro e controllabile, e un forte consenso pubblico»: con queste poche parole, 1500 personalità della cultura, dell’accademia e dell’imprenditoria mondiale – tra cui Padre Paolo Benanti, già consigliere di Papa Francesco sui temi dell’intelligenza artificiale e dell’etica della tecnologia e unico membro italiano del Comitato sull’intelligenza artificiale delle Nazioni Unite – hanno lanciato un allarme globale sulle possibili ripercussioni della corsa sfrenata allo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale in atto nel mondo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Da Terminator al rischio reale che l'Ai prenda il sopravvento: la «potenziale estinzione umana» non è più solo fantascienza