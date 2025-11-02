Da Terminator al rischio reale che l’Ai prenda il sopravvento | la potenziale estinzione umana non è più solo fantascienza
«Chiediamo di impedire ogni ulteriore sviluppo della superintelligenza, che non sia revocabile finché non ci siano un ampio consenso scientifico sul fatto che ciò sarà possibile in modo sicuro e controllabile, e un forte consenso pubblico»: con queste poche parole, 1500 personalità della cultura, dell’accademia e dell’imprenditoria mondiale – tra cui Padre Paolo Benanti, già consigliere di Papa Francesco sui temi dell’intelligenza artificiale e dell’etica della tecnologia e unico membro italiano del Comitato sull’intelligenza artificiale delle Nazioni Unite – hanno lanciato un allarme globale sulle possibili ripercussioni della corsa sfrenata allo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale in atto nel mondo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
