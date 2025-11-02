Da San Vittore all’assoluzione l’ex sindaco Simone Uggetti racconta la sua Odissea
????? Lodi, 2 novembre 2025 – “Non è stata fatta giustizia”. Con queste parole è iniziata, ieri mattina in piazza della Vittoria, la presentazione del libro “Storia di un sindaco – Da San Vittore all’assoluzione” in cui l’ex sindaco di Lodi Simone Uggetti, racconta le sue vicende giudiziarie e una ferita personale. La sua vicenda, a maggio del 2016, aveva scosso la città. Il volume è stato scritto a quattro mani con la giornalista Arianna Ravelli. Oltre trecento i cittadini che ieri mattina hanno partecipato all’evento organizzato in piazza della Vittoria. Un luogo simbolico, quello scelto. “ È proprio qui – ha ricordato Uggetti – che il 3 maggio 2016 sono stato arrestato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
