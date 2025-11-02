Da noi…a ruota libera Francesca Fialdini conduce da seduta | Imbarazzo

Infortunio per Francesca Fialdini, costretta a condurre Da noi.a ruota libera da seduta. La conduttrice toscana ha un problema al piede, sorto dopo le intense prove a Ballando con le Stelle con Giovanni Pernice. E ora proprio la sua partecipazione al dancing show, dove è tra le più brave di questa edizione, è in bilico. Da noi.a ruota libera, cosa è successo al piede di Francesca Fialdini. “Oggi sono costretta a condurre così “, ha dichiarato Francesca Fialdini all’inizio della nuova puntata di Da noi.a ruota libera, quella in onda domenica 2 novembre. Seduta su una poltrona a forma di trono, col piede appoggiato su un pouf. 🔗 Leggi su Dilei.it

