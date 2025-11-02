Da noi…a ruota libera Francesca Fialdini conduce da seduta | Imbarazzo
Infortunio per Francesca Fialdini, costretta a condurre Da noi.a ruota libera da seduta. La conduttrice toscana ha un problema al piede, sorto dopo le intense prove a Ballando con le Stelle con Giovanni Pernice. E ora proprio la sua partecipazione al dancing show, dove è tra le più brave di questa edizione, è in bilico. Da noi.a ruota libera, cosa è successo al piede di Francesca Fialdini. “Oggi sono costretta a condurre così “, ha dichiarato Francesca Fialdini all’inizio della nuova puntata di Da noi.a ruota libera, quella in onda domenica 2 novembre. Seduta su una poltrona a forma di trono, col piede appoggiato su un pouf. 🔗 Leggi su Dilei.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RUOTA LIBERA" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Il catalogo di O Famo Strano – Arte a ruota libera è online! Scopri tutte le opere, i dettagli degli artisti e le storie dietro ogni creazione. Un viaggio tra pittura, scultura, fotografia e linguaggi fuori dall’ordinario, dove la stranezza diventa protagonista. Sfoglia il - facebook.com Vai su Facebook
Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Gabriele Cirilli, Flavio Insinna e gli altri ospiti della puntata - In studio con Francesca Fialdini anche Barbara Alberti e, da "Ballando con le stelle", Rosa Chemical ed Erica Martinelli ... Lo riporta today.it
Da noi a Ruota Libera: il 26 ottobre su Rai 1 con Francesca Fialdini - 20 su Rai 1 Francesca Fialdini conduce Da noi a Ruota Libera con Raf, Andrea Delogu, Nikita Perotti, Marley e la testimonianza di Cristina Irrera. Segnala lifestyleblog.it
Da Noi a Ruota Libera, Fialdini ‘interroga’ Andrea Delogu e Nikita Perotti dopo le voci sul flirt: cosa vedremo - Nello studio di Fialdini anche Raf, Nikita Perotti e una star a quattro zampe. Scrive libero.it