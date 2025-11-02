L’infortunata Francesca Fialdini torna oggi, domenica 2 novembre, con un nuovo appuntamento di Da Noi. a Ruota Libera, in onda alle 17.20 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 2 novembre 2025. Al centro del programma, come sempre, le interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo e i racconti di storie forti ed esemplari di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla propria vita, rimettendosi in gioco e riuscendo a far girare la ruota, metafora di rinascita, cambiamento e coraggio. Tra gli ospiti della puntata: Gabriele Cirilli e Flavio Insinna, protagonisti ogni venerdì sera di Tale e Quale Show con i loro ‘duetti impossibili’. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Da Noi… a Ruota Libera, da Ballando Rosa Chemical ed Erica Martinelli