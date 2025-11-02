Da Nobel per la Pace a falco Machado | la guerra dei narcos l’ha scatenata Maduro Hamas e Hezbollah operano in Venezuela

La guerra del narcotraffico nel Mar dei Caraibi? L’ha iniziata Nicolas Maduro. Parola di Maria Corina Machado, donna forte dell’opposizione venezuelana e soprattutto fresca di Nobel per la Pace. Parlando con Bloomberg, Machado ha aggiunto che Maduro ha creato “un conflitto internazionale”, privando le vittime degli attacchi Usa della sostanziale legittimità a ricevere un equo trattamento (giudiziario e non solo) per le attività di narcotraffico di cui sono accusati. Machado contro Maduro. Per Machado, dunque, il Venezuela è già in guerra contro la comunità internazionale, Stati Uniti in testa si intende. 🔗 Leggi su It.insideover.com

