Dà in escandescenze davanti al supermercato | attimi di paura a Focene

Fiumicino, 2 novembre 2025 – Prima l’allarme poi la rabbia: avrebbe dato in escandescenze un uomo a Focene, davanti al supermercato su via Coccia di Morto. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri, quando sono intervenuti i carabinieri perché era cominciata a salire la preoccupazione tra i presenti. Secondo quanto si apprende, l’uomo avrebbe iniziato a gridare dicendo di aver subito il furto del telefono. In poco tempo la sua agitazione è aumentata. I presenti hanno quindi chiamato il 112 intervenuto tempestivamente sul posto. Alla vista dei militari, però, l’uomo si sarebbe agitato ancor di più e si sarebbe scagliato contro uno di loro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it