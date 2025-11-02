Da Hamas ok a uscita sicura miliziani

19.00 Secondo l'emittente pubblica israeliana Kan, Hamas avrebbe accolto il progetto per l'uscita sicura dei suoi miliziani dalla Linea Gialla, controllata dalle truppe israelanre. Secondo Kan, il progetto prevede che i combattenti di Hamas lascino l'area a bordo di mezzi della Croce Rossa, lungo corridoi di sicurezza. Dopo l'ok di Hamas, i mediatori sono in contatto con Israele. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

