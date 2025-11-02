Da Giorgio Armani ad Arnaldo Pomodoro | chi sono i nuovi milanesi illustri iscritti al Famedio

Milanotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Giorgio Armani ad Arnaldo Pomodoro. Da Giuseppina Antognini a Rosita Missoni.Sono 14 i nomi dei milanesi illustri iscritti al Famedio. I nomi dei concittadini benemeriti deceduti erano già stati resi noti a settembre ma la cerimonia, come di consueto, è in programma nella giornata del 2. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

giorgio armani arnaldo pomodoroArmani, Pellegrini e Toscani, al Famedio è il giorno dei grandi milanesi -  Pronta la lapide per lo stilista, la cui salma è tumulata a Rivalta di Gazzola. Segnala msn.com

Eternamente Armani, sfilata show per l’ultima collezione di Re Giorgio - La luce delle lanterne, la musica del pianoforte suonato da Ludovico Einaudi, un parterre di ospiti ... Da tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Giorgio Armani Arnaldo Pomodoro