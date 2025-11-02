Da Giorgio Armani ad Arnaldo Pomodoro | chi sono i nuovi milanesi illustri iscritti al Famedio

Da Giorgio Armani ad Arnaldo Pomodoro. Da Giuseppina Antognini a Rosita Missoni.Sono 14 i nomi dei milanesi illustri iscritti al Famedio. I nomi dei concittadini benemeriti deceduti erano già stati resi noti a settembre ma la cerimonia, come di consueto, è in programma nella giornata del 2. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

