La durata della vita di un cane non dipende esclusivamente dalla razza. Esistono numerosi fattori ambientali e di gestione che possono influenzare significativamente la longevità del nostro amico a quattro zampe. L’ alimentazione gioca un ruolo cruciale nella salute e nella durata della vita. Una dieta equilibrata, ricca di nutrienti essenziali e adatta all’età e alla taglia del cane, può prevenire molte malattie e contribuire a un generale stato di benessere. È fondamentale scegliere alimenti di alta qualità e consultare regolarmente il veterinario per definire il miglior regime alimentare per il proprio cane, evitando sovrappeso e carenze nutrizionali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Da cosa dipende la salute (e la longevità) del tuo cane?

