Da cinema a studentato e hotel nel centro della città | il nuovo progetto da 8 milioni di euro
Fino al 2007 sede del cinema Ciak, oggi un edificio di cui rimane solo lo scheletro che svetta su via Episcopio Vecchio e che, apparentemente, sembra essere abbandonato. Eppure, c'è chi già da qualche tempo sta pensando e portando avanti un progetto che vedrebbe la costruzione di un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
