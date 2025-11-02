“Secondo me è un mediano-mezzala, perché lo dice la sua storia, spesso ha giocato anche centrale della difesa, come difensore”. Luciano Spalletti aveva parlato così di Teun Koopmeiners nel corso della conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore della Juventus. Erano balzate all’occhio di tanti le frasi sul ruolo, gli apprezzamenti e il desiderio di volerlo in rosa già in passato, ma non il finale: “Ha già giocato come difensore”. Dopo poco più di 24 ore, lo ha fatto. L’allenatore toscano ha schierato Koopmeiners proprio da braccetto di sinistra nella difesa a tre nella sua gara d’esordio a Cremona, vinta 1-2 dalla Juve grazie alle reti di Kostic e Cambiaso, due tra i più discussi degli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da Brozovic regista a Koopmeiners difensore centrale: quando Spalletti ha cambiato la carriera dei suoi giocatori