Da Bibbiena al mondo intero il profumo che ammalia i social
Firenze, 2 novembre 2025 – Gli ingredienti di un successo globale: una creazione di profumeria artistica che ha conquistato gli amanti delle fragranze di nicchia; un lavoro di marketing e comunicazione impeccabile; l'effetto detonatore dei social e degli influencer. E' così che Bianco Latte, profumo della maison Giardini di Toscana, dal borgo medioevale di Bibbiena, cuore del Casentino, ha conquistato il mercato internazionale. Il fenomeno ha una portata a sei zeri. L'azienda a conduzione familiare che l'ha creato e commercializzato per rispondere al boom di richeste è ha dovuto potenziare la produzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
