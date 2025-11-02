Da agosto non sarà più valida la carta d’identità cartacea | come richiedere quella elettronica

A partire dal 3 agosto 2026 le carte d’identità su supporto cartaceo non saranno più valide come documenti di riconoscimento, indipendentemente dalla loro scadenza, come stabilito dalla Circolare 762025 del Ministero dell’Interno. Saranno accettate esclusivamente le Carte d’Identità Elettroniche. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondisci con queste news

AVVISO: Dal 3 AGOSTO 2026 la Carta di identità cartacea non sarà più valida: dovrai sostituirla con la CIE – Carta d’Identità Elettronica- Cosa fare? 1. Prenota l’appuntamento per la nuova CIE al numero verde 800.200.835 (Ufficio Relazioni con il Pu - facebook.com Vai su Facebook

Perché la carta d'identità cartacea da agosto 2026 non sarà più valida per l'espatrio - Se la vostra carta d'identità cartacea scade tra due, tre, o più anni, brutte notizie: indipendentemente dalla sua data di scadenza dovrete rinnovarla entro il 3 agosto 2026. Come scrive wired.it

Addio alla carta d’identità cartacea, da agosto 2026 non sarà più valida per l’espatrio - Dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla scadenza riportata nel documento, la carta d’identità rilasciata su modello cartaceo cesserà di essere valida per l’espatrio e saranno accettate solo le ... Scrive ilsole24ore.com

Carta d'identità cartacea, da agosto 2026 non sarà più valida per l'espatrio - La carta di identità cartacea, per motivi di sicurezza, cesserà di essere valida per l'espatrio a partire dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Secondo tg24.sky.it