Da agosto non sarà più valida la carta d’identità cartacea | come richiedere quella elettronica

Pisatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 3 agosto 2026 le carte d’identità su supporto cartaceo non saranno più valide come documenti di riconoscimento, indipendentemente dalla loro scadenza, come stabilito dalla Circolare 762025 del Ministero dell’Interno. Saranno accettate esclusivamente le Carte d’Identità Elettroniche. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

