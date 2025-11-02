Curiosità a Salerno dolcissima la tavoletta più lunga del mondo | assaggi gratuiti per i golosi
Tanta curiosità, in questa domenica, sul lungomare Trieste, per "Salerno Dolcissima", una delle tappe del tour Choco Italia, tra mercatini, degustazioni, laboratori e spettacoli. Il momento centrale si è tenuto nel pomeriggio di oggi, quando il maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia, con la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
