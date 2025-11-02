Curiosità a Cetara sole e tuffi nel giorno dei Morti
Tanta curiosità, questa mattina, a Cetara, in Costiera Amalfitana, dove diversi cittadini e turisti hanno approfittato della splendida giornata di sole, con clima quasi primaverile, per indossare il costume e concedersi un ultimo bagno durante la prima domenica di novembre, che è anche il Giorno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
