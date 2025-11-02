Crolla il tasso di natalità in Umbria Gennaio-luglio 266 bimbi in meno
L’Umbria è tra le altre regioni che presentano una diminuzione del numero delle nascite e il dato è superiore a quello della media nazionale. Fa infatti registrare meno 9,6% il tasso di natalità in base ai dati provvisori relativi a gennaio-luglio 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024 secondo i dati dell’Istat. In sostanza tra gennaio e luglio 2025 in Umbria sono stati messi al mondo appena 2.513 piccoli. Nello stesso periodo del 2024 erano stati 2.779 i nati, risultati addirittura in lieve crescita sul 2023 quando nei primi sette mesi dell’anno ne erano nati 2.693. Di conseguenza in Umbria continua a diminuire il tasso di natalità, che in questo primo scorcio di anno esaminato dall’Istat si è attestato al 3 per mille, mentre lo scorso anno sempre nei primi sette mesi dell’anno era al 3,3. 🔗 Leggi su Lanazione.it
