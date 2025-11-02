Croci rosse e mantelli bianchi | chi sono e cosa fanno i Templari moderni in Romagna

Nelle pieghe silenziose della Romagna medievale si nasconde la storia di un ordine cavalleresco che ha segnato la memoria dell’Europa: i Cavalieri Templari. Erano guerrieri e monaci, contadini e amministratori, uomini di fede e di spada. La Romagna fu infatti una delle terre italiane dove i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Croci rosse e mantelli bianchi: chi sono e cosa fanno i Templari moderni in Romagna - Tra pievi dimenticate e mantelli bianchi, la Romagna custodisce ancora lo spirito dei Cavalieri del Tempio. Segnala ravennatoday.it