Criterium di Singapore 2025 vince Milan
Roma, 2 novembre 2025 - Parlare di competizione, a inizio novembre, è eccessivo, ma al Criterium di Singapore 2025 i nomi altisonanti del ciclismo erano presenti quasi in massa: a spuntarla tra tutti è stato Jonathan Milan. La gara e le dichiarazioni di Milan. La kermesse asiatica organizzata da Aso, società che organizza il Tour de France, era esplosa a 23 km dal traguardo grazie alla fuga più interessante delle varie che avevano già animato la giornata, quella con protagonisti Ben Healy, Primoz Roglic, Tim Wellens, Ben O'Connor e Ivan Romeo. Un drappello molto competitivo ma non al punto di impedire la volata finale, vinta proprio dalla maglia verde della scorsa Grande Boucle davanti a Biniam Girmay (in queste ore molto chiacchierato in ottica ciclomercato) e Jasper Philipsen. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
La pioggia e l'asfalto bagnato non fermano Jonathan Milan: il velocista azzurro si è imposto nel Singapore Criterium in una volata che ha visto Girmay e Philipsen chiudere alle sue spalle rispettivamente in seconda e terza posizione #Ciclismo #Cycling # - X Vai su X
Jonathan Milan vince il Criterium di Singapore - Milan si è aggiudicato il Singapore Criterium del Tour de France superando l'eritreo Biniam Girmay e il belga Jasper Philipsen. Segnala sport.sky.it
Jonathan Milan: “Volata perfetta dalla terza posizione, un bel modo per salutare” - Domenica soddisfacente per Jonathan Milan, che ha vinto il Criterium di Singapore, evento gestito da ASO (organizzatore del Tour de France). oasport.it scrive
TOUR DE FRANCE EFGH SINGAPORE CRITERIUM, LA SODDISFAZIONE DI MILAN: “GARA BELLA E BATTAGLIATA, MI SONO DIVERTITO” - stato asiatica con una volata conclusiva perfetta. Segnala tuttobiciweb.it