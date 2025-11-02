Roma, 2 novembre 2025 - Parlare di competizione, a inizio novembre, è eccessivo, ma al Criterium di Singapore 2025 i nomi altisonanti del ciclismo erano presenti quasi in massa: a spuntarla tra tutti è stato Jonathan Milan. La gara e le dichiarazioni di Milan. La kermesse asiatica organizzata da Aso, società che organizza il Tour de France, era esplosa a 23 km dal traguardo grazie alla fuga più interessante delle varie che avevano già animato la giornata, quella con protagonisti Ben Healy, Primoz Roglic, Tim Wellens, Ben O'Connor e Ivan Romeo. Un drappello molto competitivo ma non al punto di impedire la volata finale, vinta proprio dalla maglia verde della scorsa Grande Boucle davanti a Biniam Girmay (in queste ore molto chiacchierato in ottica ciclomercato) e Jasper Philipsen. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Criterium di Singapore 2025, vince Milan