Cristiano Ronaldo trasforma il rigore ma durante l' esultanza
L'Al Nassr vince ancora grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. Dopo il suo secondo gol, su calcio di rigore, il portoghese esulta insieme a tutta la squadra ma qualcosa va storto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Una giornata da ricordare in casa Ronaldo Prima Cristiano Jr. segna la sua prima rete con la selezione Under 16 nel match vinto per 3-0 contro il Galles, poi papà CR7 segna una doppietta in campionato contro l’Al-Fayha. Il secondo gol, quello del definitiv - facebook.com Vai su Facebook
Con su doblete de hoy, Cristiano Ronaldo ha llegado a 952 goles oficiales. Ya está a 48 de los mil. - X Vai su X
Al Nassr, Ronaldo vola verso quota 1000; due gol ma scoppia rissa dopo Var e rigore al 102’ - Cristiano Ronaldo decide al 102° minuto: doppietta e rigore decisivo per l’Al Nassr, che batte l’Al Fayha 2- Lo riporta sport.virgilio.it
Cristiano Ronaldo sbaglia il calcio di rigore in Portogallo-Irlanda. VIDEO - Irlanda, Cristiano Ronaldo si è fatto ipnotizzare dal portiere irlandese Kelleher, non riuscendo a portare in vantaggio la sua squadra sul risultato di 0- Da sport.sky.it
Infinito Ronaldo, altro record a 40 anni: è il re dei bomber nelle qualificazioni ai Mondiali - A quarant’anni suonati, Cristiano Ronaldo continua a riscrivere la storia del calcio, stavolta nelle qualificazioni ai Mondiali. Riporta msn.com