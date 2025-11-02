Cristiano Ronaldo trasforma il rigore ma durante l' esultanza

Gazzetta.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Al Nassr vince ancora grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. Dopo il suo secondo gol, su calcio di rigore, il portoghese esulta insieme a tutta la squadra ma qualcosa va storto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cristiano ronaldo trasforma il rigore ma durante l esultanza

© Gazzetta.it - Cristiano Ronaldo trasforma il rigore, ma durante l'esultanza...

Leggi anche questi approfondimenti

Al Nassr, Ronaldo vola verso quota 1000; due gol ma scoppia rissa dopo Var e rigore al 102’ - Cristiano Ronaldo decide al 102° minuto: doppietta e rigore decisivo per l’Al Nassr, che batte l’Al Fayha 2- Lo riporta sport.virgilio.it

Cristiano Ronaldo sbaglia il calcio di rigore in Portogallo-Irlanda. VIDEO - Irlanda, Cristiano Ronaldo si è fatto ipnotizzare dal portiere irlandese Kelleher, non riuscendo a portare in vantaggio la sua squadra sul risultato di 0- Da sport.sky.it

cristiano ronaldo trasforma rigoreInfinito Ronaldo, altro record a 40 anni: è il re dei bomber nelle qualificazioni ai Mondiali - A quarant’anni suonati, Cristiano Ronaldo continua a riscrivere la storia del calcio, stavolta nelle qualificazioni ai Mondiali. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cristiano Ronaldo Trasforma Rigore